Molinaro: "Preferirei essere subito in gara ma il mio ruolo nella serie è molto importante" 

EXTREME E

La rallista comasca affianca lo specialista norvegese nella serie al via nel weekend nel desero saudita

© ExtremeE È formata da Andreas Bakkerud Tamara Molinaro la formazione di piloti di Extreme E per il campionato 2023 riservato ai SUV elettrici che scatta nel weekend di sabato 11 e domenica 13 marzo con il Desert X-Prix di Neom, in Arabia Saudita. Lo specialista norvegese di rallycross e la rallista comasca ricopriranno nei ranghi del "team" dell'organizzazione del campionato il compito di consulenti e collaudatori, fornendo il loro contributo anche nella definizione dei tracciati di gara e quello - ugualmente importante e... trasversale - di piloti di riserva nei weekend di gara - a disposizione di tutte le squadre della griglia in caso di necessità. Ruolo che tra l'altro Molinaro aveva già ricoperto con successo l'anno scorso sostituendo Klara Andersson al volante dell'Odyssey 21 di XITE ENERGY Racing, conquistando il secondo gradino dell'Island E-Prix in coppia con il tedesco Timo Scheider.

© ExtremeE

“È sempre bello tornare nella famiglia Extreme E. Naturalmente preferirei essere in gara ma il ruolo di pilota ufficiale per conto della serie è importante e non vedo l'ora di affrontare una stagione sicuramente al'insegna dell'azione. Il tracciato di Neom è completamente diverso da quello dell'anno scorso ma credo sia molto divertente e mi è piaciuto molto affrontarlo nei test. Penso che sarà molto interessante per tutti i piloti in gara".