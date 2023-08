L'Extreme E torna in Sardegna: round 7 e 8 a metà settembre

ufficiale

Italia appuntamento fisso del campionato di SUV elettrici: nuova pista nella cornice di Capo Teulada

© ufficio-stampa Extreme E ha confermato che il campionato di SUV elettrici tornerà in Sardegna il 16-17 settembre per il penultimo X Prix, Round 7 e 8, della stagione 2023. L’Italia è ormai un appuntamento fisso nel calendario Extreme E – siamo a tre stagioni su tre – e per l'occasione sarà progettato un nuovo entusiasmante percorso, che si svolgerà comunque ancora una volta nella cornice familiare dell'area dell'Esercito a Capo Teulada, nel Sulcis-Iglesiente, e sarà ospitato in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia (ACI), la Regione Sardegna e l'Esercito Italiano.

Alejandro Agag, fondatore e CEO di Extreme E, ha dichiarato: “È una notizia entusiasmante il ritorno di Extreme E in Sardegna per i prossimi round del campionato. La Sardegna è stata lo scenario di alcuni dei momenti più emozionanti di Extreme E e offre sempre gare incredibili. Inoltre, considerato ciò che sta accadendo in tutta Europa con il caldo estremo e le condizioni meteorologiche, c’è un’importante storia climatica da raccontare.

L'Acciona Sainz XE Team è in testa alla classifica con 109 punti, con soli quattro punti di vantaggio su Rosberg X Racing. Veloce Racing, due volte vincitore nel 2023, è terzo. James Taylor, Chief Championship Officer di Extreme E, ha aggiunto: “Siamo estremamente grati all'Automobile Club d'Italia, alla Regione Sardegna e all'Esercito Italiano di poter tornare in Sardegna per i prossimi round del campionato 2023. Extreme E ha sviluppato un forte rapporto con la regione nel corso degli anni e sono sempre stati incredibilmente di supporto al nostro campionato”.