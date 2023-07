Extreme E, Island X-Prix: bis del team Rosberg nel secondo round in Sardegna

EXTREME E

Kristofferson e Ahlin-Kottulinsky ripetono il successo di sabato, questa volta con una gara di testa, chiudendo davanti ad Acciona Sainz e Andretti

Johan Kristofferson e Mikaela Ahlin-Kottulinsky l'hanno fatto ancora. Il secondo round dell'Island X-Prix, prova italiana dell'Extreme E, va al team Rosberg, che domina la Grand Final e bissa il successo di ieri. Sconfitto il team Acciona Sainz, in un duello che si ripeterà fino al termine della stagione, con Sanz ed Ekstrom che si accontentano di guidare il campionato. Il team Andretti completa il podio di giornata.

Mikaela Ahlin-Kottulinsky e Johan Kristofferson si ripetono nell'Island X-Prix, prova italiana dell'Extreme E che si disputa in Sardegna, nell'area del poligono di Teulada. Questa gara, che ha lo scopo di sensibilizzare sulla riforestazione e sulla progressiva sparizione della Posidonia oceanica ("la foresta pluviale degli oceani"), vede così il team di Nico Rosberg fare doppietta, con modalità molto diverse. Dopo aver effettuato un'iconica rimonta nella giornata di ieri, questa volta il duo svedese domina completamente il weekend sotto gli occhi dell'ex campione del mondo F1: Kristoffersen e Ahlin-Kottulinsky dominano la heat di qualifica e poi decollano nei primi momenti della gara, resistendo all'unico tentativo d'attacco di Laia Sanz e involandosi verso il successo in solitaria. Seconda posizione per il team Acciona Sainz, che si accontenta della piazza d'onore con la consapevolezza di essere in testa al Mondiale, mentre il team Andretti (Hansen/Munnings) completa il podio e precede Chip Ganassi Racing e JBXE. Quest'ultima squadra, composta da Bakkerud e Hosas, aveva conquistato la Grand Final a scapito di Veloce Racing, dopo la penalizzazione del team Carl Cox nella Heat 2. La Redemption Race va ad Abt Cupra, con Sebastien Loeb e la giovane Lia Block (figlia di Ken Block), con la classifica del campionato che viene completamente riscritta dopo il double-header in Sardegna. Ora guida Acciona Sainz con 109 punti, precedendo Rosberg Racing (105) e Veloce Racing (95). Questi ultimi guidavano la classifica ieri mattina, salvo poi scivolare fino al terzo posto con due gare deludenti e il secondo posto nella Redemption Race odierna. Tutto potrebbe cambiare nuovamente il 16-17 settembre, in un double header che si terrà in Sudamerica, in una location da stabilire.