Extreme E: il Team Rosberg cala il tris in Sardegna

Nell'Island Prix II, trionfano ancora Kristofferson e Ahlin-Kottulinsky: squalificata la Cupra, secondo posto per l'X44 di Hamilton

La Rosberg Racing fa ancora il vuoto e domina la terza gara dell'Extreme E. Nella seconda prova in Sardegna, trionfa il team composto da Johan Kristoffersson e Mikaela Ahlin-Kottulinsky, penalizzato di 30" nell'Island Prix I dopo il contatto con l'Acciona di Sainz (ancora out). Squalificata l'Abt Cupra XE di Nasser Al-Attiyah e Jutta Kleinschmidt: al secondo posto chiude dunque l'X44 di Lewis Hamilton di Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez. © twitter

Stavolta, nessuna penalità può togliere la vittoria in Sardegna alla Rosberg Racing. Il team composto da Johan Kristoffersson e Mikaela Ahlin-Kottulinsky domina ancora la finale, imponendosi nell'Island Prix II in modo pulito e senza rischi, a differenza del contatto con l'Acciona di Carlos Sainz che aveva portato a 30" di penalizzazione e al successo a tavolino di Price e LeDuc della Ganassi nella prima gara di giovedì.

La coppia svedese vince grazie soprattutto alla 29enne, che trova uno strepitoso sorpasso su Jutta Kleinschmidt nel secondo giro. La pilota tedesca chiude seconda, ma durante lo switch con Nasser-Al Attiyah non riesce ad allacciare la cintura e decide ugualmente di partire. Al termine della gara, la direzione opta per la squalifica, così la Cupra finisce fuori classifica, esattamente come l'Acciona di Carlos Sainz, nuovamente in difficoltà dopo un leggero contatto in avvio.

A salire sul gradino intermedio del podio è allora l'X44 Lewis Hamilton guidata da Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb, mentre al terzo posto chiude l'Andretti di Catie Munnings e Timmy Hansen. Seconda vittoria in tre gare, dunque, per la Rosberg Racing, che fa il vuoto in classifica generale grazie anche al passo falso della Ganassi di Price e LeDuc, primo team inseguitore ma fuori già in semifinale.