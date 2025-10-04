Extreme-E: il team Kms vince il primo round del Final Lap

Il Team Kms mette a segno la prima zampata nel Desert X Prix di Extreme-E. Nell’Heat 1 della seconda qualifica c’è il dominio del team Acciona, con McConnell e Sanz che accedono alla fase successiva. Fanno lo stesso Hosas e Veiby con il team Even nel secondo Heat. Entrambe le squadre, anche in virtù dei risultati in qualifica 1, accedono alla Grand Final. Nella Redemption Race, con le escluse dalle migliori quattro, Hansen su Jameel Motorsport domina fino allo switch, poi Schonborn completa l’opera davanti a JBX, Stard e Carl Cox (errore di Andersson dopo il cambio). All’inizio della Grand Final il grande colpo di scena: un contatto tra Kristoffersson e Sanz porta al crollo (e conseguente ritiro) di Acciona, con KMS che conduce su Even e Hansen. Dopo il cambio pilota Hosas prova il recupero per il team Even, ma la formazione KMS va a vincere con lo stint finale di Ahlin-Kottulinsky. La formazione svedese mette a segno il primo colpo, in attesa del secondo appuntamento (e ultimo per quanto riguarda Extreme-E come la conosciamo) di domani.