Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula E
Extreme-E
EXTREME-E

Extreme-E: il team Kms vince il primo round del Final Lap

In Arabia Saudita il team Kristoffersson si impone nell’apertura dell’ultimo round prima del passaggio a Extreme-H

04 Ott 2025 - 16:05
© X Extreme E

© X Extreme E

È iniziato il Final Lap della Extreme-E. In gara 1, nella città di Qiddiya in Arabia Saudita, il Desert X Prix viene vinto dal team KMS di Kristoffersson e Ahlin-Kottulinsky. La Grand Final vive subito un colpo di scena, con il team svedese che alla prima curva va a contatto con Sanz di Acciona e condanna al ritiro i rivali. Secondo posto per il team Even, terza piazza per Hansen. Nella Redemption Race c’è parziale gloria per Jameel Motorsport.

Il Team Kms mette a segno la prima zampata nel Desert X Prix di Extreme-E. Nell’Heat 1 della seconda qualifica c’è il dominio del team Acciona, con McConnell e Sanz che accedono alla fase successiva. Fanno lo stesso Hosas e Veiby con il team Even nel secondo Heat. Entrambe le squadre, anche in virtù dei risultati in qualifica 1, accedono alla Grand Final. Nella Redemption Race, con le escluse dalle migliori quattro, Hansen su Jameel Motorsport domina fino allo switch, poi Schonborn completa l’opera davanti a JBX, Stard e Carl Cox (errore di Andersson dopo il cambio). All’inizio della Grand Final il grande colpo di scena: un contatto tra Kristoffersson e Sanz porta al crollo (e conseguente ritiro) di Acciona, con KMS che conduce su Even e Hansen. Dopo il cambio pilota Hosas prova il recupero per il team Even, ma la formazione KMS va a vincere con lo stint finale di Ahlin-Kottulinsky. La formazione svedese mette a segno il primo colpo, in attesa del secondo appuntamento (e ultimo per quanto riguarda Extreme-E come la conosciamo) di domani.

extreme e

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:14
Domani torna Extreme E

Torna Extreme E: si corre in Scozia

51:11
Extreme E | Scozia | Gara 2

Extreme E | Scozia | Gara 2

03:20
Il podio della gara 2

Il podio della gara 2

00:50
Primo posto per il team E.On Next Veloce

Primo posto per il team E.On Next Veloce

00:51
Terzo posto per il team Andretti

Terzo posto bis per il team Andretti

00:42
Secondo posto per il team Acciona

Altro secondo posto per il team Acciona

05:37
La partenza della gara 1 in Scozia

La partenza della gara 1 in Scozia

00:48
Secondo posto per il team Acciona

Secondo posto per il team Acciona

01:06
Vittoria per il team E.On Next Veloce!

Vittoria per il team E.On Next Veloce!

05:36
Il podio della Gara 1

Il podio della Gara 1

01:23
Parte la gara 2 in Scozia!

Parte la gara 2 in Scozia!

01:26
Extreme E in Scozia

Extreme E in Scozia

01:30:20
Extreme E Round 4 | Qualifiche 2

Extreme E Round 4 | Qualifiche 2

01:14
Terzo posto per il team Andretti

Terzo posto per il team Andretti

01:13
Extreme-E in Scozia

Doppia Extreme-E in Scozia

01:14
Domani torna Extreme E

Torna Extreme E: si corre in Scozia

I più visti di Extreme-E

Il team Kms vince il primo round del Final Lap in Arabia, secondo posto per il Team Even

Torna l'Extreme E: nel weekend doppio round in Scozia su Mediaset

Dall'elettrico all'idrogeno: l'Extreme E diventa H dal 2025

Domani torna Extreme E

Torna Extreme E: si corre in Scozia

extremeh

Da E a H: il futuro di Extreme è a idrogeno

Extreme E | Scozia | Gara 2

Extreme E | Scozia | Gara 2

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:40
Inter-Cremonese, le immagini del match di San Siro
Adorante e Doumbia (Venezia)
19:14
Il Venezia travolge il Frosinone, il Palermo torna in vetta. Rimonte per Monza e Bari
19:08
OM cala il tris a Metz, De Zerbi aggancia Psg e Lione in vetta
Volley, opossum gigante in campo in Brasile: panico tra le giocatrici
19:04
Volley, opossum gigante in campo in Brasile: panico tra le giocatrici
19:00
Rakitic e la Serie A sfiorata: "Ronaldo, la Juve e quel jet privato nel 2011..."