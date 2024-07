Extreme-E: harakiri Rosberg X Racing, in Scozia vince Veloce

Extreme E

Nel primo round dell'Hydro-X Prix, Kottulinsky-Kristofferson chiudono fuori dal podio e perdono la vetta della classifica: la gara va a Taylor e Hansen

© extreme E Subito un colpo di scena nel primo dei due round scozzesi di Extreme-E: la prima gara dell'Hydro-X Prix, infatti, va alla Veloce Racing di Molly Taylor e Kevin Hansen, con la coppia che si impone davanti a Laia Sanz e Fraser McConnell (Acciona). Terzo posto, invece, per Hansen-Munnings (Andretti). Male la Rosberg X Racing, con Kottulinsky e Kristofferson che non riescono a concludere la Grand Final e perdono la vetta della classifica.

Inizia col botto l'Hydro-X Prix, seconda tappa del Mondiale di Extreme-E. Nel terzo round stagionale, il primo disputato a Dumfries & Galloway in Scozia, cambia la vetta della classifica dopo la disastrosa finale per la Rosberg X Racing, che non riesce neanche a concludere la gara conquistata dalla Veloce Racing. La coppia composta da Molly Taylor e Kevin Hansen si ripete in terra scozzese e lancia un messaggio in vista del Round 4 di domenica. L'australiana parte forte, mentre il vero disastro capita ai leader del Mondiale, con Mikaela Åhlin-Kottulinsky che accusa un problema dopo poche centinaia di metri. Allo switch di metà gara arriva prima Molly Taylor, davanti all'Acciona di Laia Sanz e all'Andretti guidata da Timmy Hansen.

Le posizioni non cambiano dopo il cambio al volante: l'unico colpo di scena è un tamponamento di Andretti, guidata da Catie Munnings, ai danni dell'Acciona di Fraser McConnell. Un'azione che porta ad una penalizzazione di 10 secondi che, tuttavia, non cambia l'ordine d'arrivo, visto che la Rosberg X Racing con Johan Kristofferson non riesce neanche a finire la gara. La coppia O'Donovan-Leadbetter (Legacy) vince invece la Redemption Race e ottiene punti importanti per lasciarsi alle spalle Sun Minimeal e JBXE. Out la McLaren di Ekström e Gutierrez. Un successo che vale doppio per Veloce Racing, ora prima in classifica a quota 62 davanti ad Acciona (57), con Rosberg X Racing che retrocede addirittura in terza posizione (54). A 47, invece, Andretti. Domenica il round 4, ancora in Scozia.