Extreme E, Hydro X-Prix: una penalità regala gara-1 al team X44

EXTREME E

Una sanzione di 15" per un cambio pilota troppo accelerato fa sfumare il successo del team Andretti Altawkilat. Trionfano così McConnell e Gutierrez

© sportmediaset Lewis Hamilton esulta a distanza per la vittoria del suo team, che conquista l'Hydro X-Prix, disputato in Scozia e in una miniera che sarà riconvertita in centrale idroelettrica. Il trionfo del team X44, che era arrivato secondo, arriva per la penalizzazione di 15" inflitta ad Andretti: Munnings e Hansen ripartono troppo velocemente dopo il cambio di pilota e vengono beffati da McConnell e Gutierrez. Gara da dimenticare per Veloce ed Acciona, le prime del campionato.

Una penalizzazione ribalta il risultato dell'Hydro X-Prix, che vede esultare il team X44 Vida Carbon Racing di Lewis Hamilton. Gara-1 era stata dominata e vinta da Andretti, ma Munnings e Hansen ripartono troppo rapidamente e vengono sanzionati con 15", scivolando in seconda posizione. Si gareggia in Scozia, nella regione di Dumfries e Galloway, su un terreno decisamente particolare: un'ex miniera di carbone, situata in una zona estremamente bucolica, che sarà riconvertita in centrale idroelettrica. Si sensibilizza dunque sull'importanza dell'acqua e del cambiamento, in una zona che potrebbe anche coinvolgere l'energia eolica e altre fonti rinnovabili. Le qualifiche sono vibranti: la prima manche viene vinta dall'X44 sul team Ganassi, la seconda viene vede esultare il team Rosberg su Carl Cox. Tremendo il ribaltone dell'Abt Cupra, che rimane così tagliata fuori anche dalla Redemption Race, vinta dall'Acciona di Carlos Sainz (Ekstrom-Sanz) sulla Veloce Racing (Hansen-Taylor). Si arriva così alla Grand Final, con cinque team coinvolti: Andretti, X44, Chip Ganassi, Rosberg X e Carl Cox Racing.

La gara, sul terreno roccioso e fangoso scozzese, ci fa assistere alla grande partenza di McConnell (X44), che poi commette un errore e scivola in seconda posizione. Il giamaicano fa a sportellate col team Andretti e perde anche la posizione da Kristoffersson, ma non demorde e causa un contatto: il team Rosberg esce così dal tracciato e viene definitivamente tagliato fuori dalla gara. Hansen può intanto fuggire e mettere un solco incolmabile per il team Andretti Altawkilat, che viene mantenuto da Catie Munnings. Il successo, meritato, viene però cancellato da una penalizzazione dovuta al cambio di pilota: la britannica riparte troppo rapidamente e viene così sanzionata con 15" di penalità. Il successo passa a McConnell e Cristina Gutierrez per il team X44, che precede Andretti e Carl Cox Racing. Viene riscritta anche la classifica dell'Extreme E, con Acciona Sainz in testa con 56 punti grazie alla vittoria di Ekstrom e Laia Sanz nella Redemption Race: alle sue spalle Veloce Racing (52), X44 (49) e Rosberg X Racing (42).