E-Prix Seoul, Evans: "Obiettivo raggiunto, domani proverò a vincere ancora"

E-PRIX SEOUL

Il pilota neozelandese conquista il successo accorciando su Vandoorne e sognando il grande colpo per il titolo

Seoul, missione compiuta per Evans



































© FIA 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il titolo mondiale di Formula E verrà assegnato all'ultima gara dell'ottava stagione del campionato elettrico. Da gara-1 dell'E-Prix di Seoul, infatti, esce vincitore Mitch Evans che accorcia su Stoffel Vandoorne che chiude quinto e vede scendere a 21 i punti di distacco dal neozelandese. Per il pilota Jaguar c'è tanta soddisfazione: "Questo era il piano, volevo il miglior risultato possibile ed è andata così".

"La pioggia è arrivata nel momento giusto in qualifica e poi sono arrivato qui per vincere. Grazie al team per questa gara, domani andiamo per l’ultima battaglia. Ho già vinto, domani devo fare lo stesso” ha spiegato il neozelandese.

Partito dalla pole, Oliver Rowland chiude secondo: "È stata una stagione difficile, la pole è stata fantastica e questo primo anno qui è stato veramente bello. Bisognava prendere le misure e ci siamo riusciti".

Terzo gradino del podio per Lucas Di Grassi: "È un grande onore correre qui, ho fatto del mio meglio e questo è il mio podio numero 39. Sono molto felice, festeggeremo e non potevamo avere un giorno migliore di questo. Abbiamo lottato, ringrazio il team per il lavoro che hanno fatto".