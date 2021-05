E-Prix Monaco, Da Costa: "Lavoro incredibile, gara perfetta". Frijns: "Lotta corretta"

E-PRIX MONACO

Successo dolce per il pilota portoghese che rompe un digiuno lungo 10 gare

Prima vittoria stagionale per Antonio Felix Da Costa che a Montecarlo festeggia il ritorno sul gradino più alto del podio dopo l'avvio di stagione tutt'altro che esaltante: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile, ho gestito l'energia e attaccato al momento giusto. Vincere a Monaco, in questo modo, non è cosa di ogni giorno. Ci sono riuscito, è stata una gara perfetta".

Secondo posto per l'olandese Robin Frijns: "E' stata una bella lotta dall'inizio alla fine, è stata una lotta corretta. Mi prendo questo secondo posto che fa bene per il morale e per la classifica generale".