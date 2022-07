E-Prix di New York, Da Costa: "Vittoria speciale". Vandoorne: "Gran risultato"

e-prix new york

Il portoghese esulta per il primo successo stagionale, il belga festeggia per la leadership mondiale ritrovata

© fia L'E-Prix di New York, dodicesima tappa stagionale del mondiale elettrico di Formula E, regala sorprese ed emozioni. A trionfare in gara-2 a Brooklyn è la DS Techeetah del portoghese Antonio Felix Da Costa, partito dalla pole e volato verso un successo mai messo in discussione: "È un po' come a Monaco, volevo vincere qui e farlo è speciale soprattutto dopo la prima parte di stagione difficle. Dimostrare a tutti che ci sono ancora è bello, bello anche per il team che ringrazio".

"Mi hanno messo sotto pressione per tutta la gara, sapevo che potevo vincere e non ho fatto errori. Sono davvero molto felice, è la prima vittoria della stagione e abbiamo lavorato duramente" le parole dell'iridato.

Sorrisi e secondo posto finale per Stoffel Vandoorne, nuovo leader del mondiale: "È stato un grande risultato, tra ieri e oggi sono molto semplice. Ieri abbiamo dovuto cambiare completamente la macchina e mi hanno dato una scocca all'altezza. Il weekend è stato ottimo, sono sempre stato fiducioso e competitivo e ora sto dimostrando che ci sono e che ci siamo".

E-Prix di New York positivo anche per Mitch Evans e la sua Jaguar, che chiudono col terzo posto: "Quando stai lottando per il campionato devi spingere sempre e quando ho preso il bump è stato molto pericoloso. Sapevo che potevo fare bene, ho approfittato delle opportunità e sono riuscito a rimanere in posizione nonostante i danni alla macchina. Fa parte del gioco, attaccare e difendersi e anche avere contatti. Abbiamo avuto un passo pazzesco, dimostriamo di poterci essere anche per il campionato".