Due vittorie e un Mondiale da provare a vincere: Andretti promuove il rookie Dennis per Season 8

Al'inizio del fine settimana che - a Berlino - lo vede pienamente in corsa per il primo titolo iridato di Formula E con il "timbro" FIA, Jake Dennis è stato confermato come pilota del team Andretti Motorsport anche per il 2022: merito anche della qualità messa in pista dal 26enne pilota britannico nella stagione del suo debutto nel Mondiale "cento per cento elettrico", imprezosita tra l'altro da due vittorie.