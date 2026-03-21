Doppietta Jaguar a Madrid ma che scintille tra Da Costa e Evans!

Quella messa a segno a Jarama (dove ha preso il via al suo centocinquantesimo e-prix) è la tredicesima vittoria di Da Costa nel Mondiale elettrico. Nella classifica generale il portoghese (campione del mondo nel 2020) passa dalla settima alla quarta casella con 64 punti, uno solo in meno dell'"odiato" compagno di squadra Evans, quest'anno (anzi a dicembre 2025) vincitore a San Paolo. Davanti a loro ci sono solo il regolarissimo Mortara (72) e il leader Wehrlein a quota 83 punti. A chiudere la top five della classifica generale dopo le prime sei gare con 51 punti è invece Nick Cassidy che poche ore prima dell'e-prix madrileno aveva regalato alla Citroen la prima pole in Formula E, salvo poi arretrare in gara (dopo aver preso inizialmente il comando) a causa di una strategia poco efficace. Cassidy chiude solo diciassettesimo, seguito da De Vries (che lo affiancava in prima fila), a sua volta precipitato nelle retrovie dopo il tamponamento a Wehrlein e la conseguente penalità.