Diriyah sorride a Rowland e alla Nissan: battuto Frijns. Seconda fila per Cassidy e Vandoorne

PROVE UFFICIALI

Il pilota inglese si sbarazza facilmente del rivale olandese nel duello finale

© FormulaE Pole position per Oliver Rowland al termine delle prove ufficiali di gara-due dell'E-Prix di Diriyah. Nel duello finale il pilota inglese della Nissan ha prevalso nettamente sull'olandese Robin Frijns al volante della Gen3 Envision, infliggendogli un distacco di 274 millesimi sulla linea. Rowland era approdato alla finale primeggiando nel suo gruppo ed eliminando poi Jehan Daruvala e Nick Cassidy nei quarti e nelle semifinali. Frijns invece si era fatto strada battendo nei quarti Jean-Eric Vergne e in semifinale il compagno di squadra di quest'ultimo Stoffel Vandoorne. Dalla seconda fila prenderanno quindi il via Cassidy (TCS Jaguar) e lo stesso Vandoorne.

© FormulaE

I tre punti bonus della pole permettono a Rowland di muovere la sua classifica dopo il passaggio a vuoto di Mexico City. Il pilota di Sheffield, tornato alla Nissan dopo due stagioni senza acuti con Mahindra, era stato il più veloce a Diriyah nel primo turno di prove libere di giovedì sera ma si era dovuto accontentare di un omonimo tredicesimo posto in gara-uno. Nei trentasei giri della prova che chiude il weekend saudita, Nissan può contare anche su Sacha Fenestraz che scatta dall'interno della quarta fila, completata da Vergne (secondo al traguardo in gara-uno).

© FormulaE

Davanti a loro, JEV e Fenestraz avranno Jehan Daruvala con la Maserati e Jake Hughes con la McLaren. Come anticipato, il rookie indiano è stato "fatto fuori" ai quarti dal futuro poleman Rowland, dopo aver centrato i "duels" con il quarto tempo del suo gruppo e un po'... di fortuna, sotto forma dell'incidente di Sebastien Buemi (e relativa bandiera rossa) che ha impedito ai suoi diretti rivali di portare a termine il loro time attack.

© For,mulaE

Weekend nero per il veterano Buemi (solo dodicesimo in gara-uno) che scatta dalla sesta fila insieme all'altra Maserati: quella di Max Guenther che non è riuscito a superare lo scoglio della fase a gruppi. Davanti a Buemi e Guenther (fila cinque) troviamo Sergio Sette Camara (brillante in gara-uno con la Gen3 nera di ERT) e il leader della classifica generale Pascal Wehrlein che ha vinto entrambe le gare di Diriyah nel 2023 ma quest'anno non sembra trovarsi a suo agio sullo stesso asfalto ed è irriconoscibile anche rispetto alla dimostrazione di superiorità di due settimane fa in Messico. C'è chi sta peggio, a partire dal suo compagno di squadra nel team ufficiale Porsche Antonio Félix Da Costa che prende il via dall'ultima fila con l’ultimo tempo, a fianco di un altro big in caduta libera: Lucas Di Grassi (ABT Cupra).

© FormulaE

Notte fonda anche (anzi, ancora) per il team Mahindra: diciottesimo tempo per Nyck De Vries (nona fila con Nico Muller-ABT Cupra), diciannovesimo per Edoardo Mortara che da parte sua divide la nona fila con Norman Nato (Andretti). A proposito, il pilota di punta del team Andretti stesso Jake Dennis dovrà mettere in pista una super rimonta per provare a ripetere la schiacciante dimostrazione di superiorità in gara-uno. Jake muove infatti dall'interno dell'ottava fila, che divide con il connazionale Dan Ticktum (ERT). Davanti a loro - fila sette - ci sono Sam Bird (NEOM McLaren) e Mitch Evans (Jaguar), due altri protagonisti di gara-uno per i quali di prospetta una prova-bis dall'inizio decisamente in salita.