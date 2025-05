Zona d'ombra: Imola non sblocca la Ferrari

Ombrosa come un cavallo, anzi come un Cavallino: la SF-25 continua a rimanere un mistero per niente buffo. La progressione ferrarista dalla seconda metà dello schieramento alla zona centrale della top ten dell'ordine d'arrivo non basta a mettere il segno più nel bilancio... rosso della Scuderia di Maranello ad Imola. Come il Team Principal Frederic Vasseur ha immediatamente sottolineato ai microfoni, la settima tappa del Mondiale ha confermato lo status quo delle due precedenti a Jeddah e Miami: Ferrari in difficoltà in assetto da qualifica, più competitiva sul passo gara. Non basta appunto. Tre Gran Premi di fila (per non parlare dei quattro precedenti) senza un vero e proprio sostanziale passo in avanti. Non solo: la stessa performance in gara della SF-25 relega Hamilton e Leclerc a sgomitare nelle posizioni alle spalle del podio, raggiunto quest'anno dal solo Charles in Arabia Saudita, stornando (come riteniamo sia giusto fare) la vittoria Sprint di sir Lewis poco meno di due mesi fa Shanghai.