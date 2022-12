 Wolff tra realismo e ambizione: "Lavorare bene per tornare ad essere competitivi" 

FORMULA 1

Il top manager austriaco riluttante a scoprire le carte della Mercedes

© Getty Images "Vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto. In realtà, a voler essere logici, la Red Bull è stata molto dominante durante la stagione, altrimenti non avrebbe vinto diciassette gare. Sarà molto difficile avere un percorso di sviluppo più veloce del loro e di quello della Ferrari". In un'intervista al podcast "Beyond The Grid, Toto Wolff gioca... a nascondino sulle chances Mercedes nel Mondiale che scatta il prossimo 5 marzo in Bahrein.

© Getty Images

"Credo nell'organizzazione e, fondamentalmente, non si tratta di una mancanza di downforce, ma di un problema nel far funzionare il downforce sulla vettura. I nostri valori interni si incentrano sulla responsabilità e sul non colpevolizzare nessuno in particolare, dunque credo che l'anno prossimo saremo più forti. Non è scontato, certamente. Speriamo di vincere le gare per merito e di lottare per il campionato. Helmut Marko dice che saremo più competitivi? Lui ne sa molto di gare. Se la pensa così, lo accettiamo. Ma anche all'inizio dell'anno aveva detto che saremmo riusciti a risolvere i nostri problemi, ma così non è stato. I commenti, positivi o negativi, ci saranno sempre. Noi dobbiamo solo fare il miglior lavoro possibile e tornare a essere competitivi".