Verstappen: "Un altro weekend incredibile". Sainz: "Il mio podio più bello"

MAX VERSTAPPEN
"È stato un weekend incredibile, come quello di Monza. Tornare subito alla vittoria è fantastico. Siamo andati bene con entrambe le mescole, con il vantaggio di stare sempre in aria pulita. Gara non facile, c'era molto vento e la macchina si muoveva parecchio, quindi sono molto soddisfatto. Per fortuna non ci sono stati tutti gli incidenti di ieri. D'altra parte in gara si va un po' più cauti che in qualifica e poi c'è la strategia. Non penso al titolo, prendo una gara alla volta. Le ultime due gare a basso carico aerodinamico sono state fantastiche. E adesso Singapore, dove servirà invece tanto carico aerodinamico. Una sfida completamente diversa, vedremo cosa potremo fare".
GEORGE RUSSELL
"È stata dura per le mie condizioni fisiche, anche se oggi stavo meglio rispetto ai giorni scorsi. Sono molto contento per questo risultato e per quello di Antonelli, visti che abbiamo superato la Ferrari nel Mondiale Costruttori. E congratulazioni a Sainz per il suo podio.Ora ho solo bisogno di riposare".
CARLOS SAINZ
"Non posso descrivere la felicità che provo oggi: questo è il podio più bello di tutta la mia carriera, più bello anche del primo! Abbiamo dimostrato che quando tutto si allinea possiamo fare bene. Ho battuto macchine che ieri non pensavo sarei stato in gradi di precedere al traguardo. Abbiamo avuto una prima parte di stagione difficile ma abbiamo fatto un enorme passo avanti dopo la pausa estiva: eravamo stati sfortunati a Zandvoort e Monza ma ho detto ai miei che c'eravamo quasi e di... stare pronti. Sono estremamente fiero di tutto il team. Così è la vita: si attraversano momenti brutti ma poi succedono cose inaspettate. Bisogna continuare a crederci, alla fine il lavoro paga".
LANDO NORRIS
"Ho fatto del mio meglio, sia in qualifica che nel Gran Premio. Un'occasione sprecata? Ogni gara che non vinci lo è! Avrei voluto un risultato migliore: avrei potuto fare qualcosa di più in qualifica ma non sarebbe bastato in una gara nella quale era quasi impossibile superare.
OSCAR PIASTRI
"È stato un weekend pasticciato dall'inizio alla fine. Non era iniziato bene venerdì, poi un po' meglio sabato ma oggi... non ho parole e non cerco scuse".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Speravo nel podio. La mescola hard era moto meglio di quella media che aveva più perfomance ma calava di più. Quindi ho fatto fatica all'inizio, soprattutto in trazione. Non riuscivo a stare vicino agli altri, poi Russell mi ha fatto l'overcut perché la dura aveva un degrado bassissimo e migliorava con il passare dei giri. Peccato per il podio ma sono contento per il risultato di squadra e per il sorpasso alla Ferrari nel Mondiale Costruttori":
