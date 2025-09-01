Verstappen: "Un altro weekend incredibile". Sainz: "Il mio podio più bello"

"Non posso descrivere la felicità che provo oggi: questo è il podio più bello di tutta la mia carriera, più bello anche del primo! Abbiamo dimostrato che quando tutto si allinea possiamo fare bene. Ho battuto macchine che ieri non pensavo sarei stato in gradi di precedere al traguardo. Abbiamo avuto una prima parte di stagione difficile ma abbiamo fatto un enorme passo avanti dopo la pausa estiva: eravamo stati sfortunati a Zandvoort e Monza ma ho detto ai miei che c'eravamo quasi e di... stare pronti. Sono estremamente fiero di tutto il team. Così è la vita: si attraversano momenti brutti ma poi succedono cose inaspettate. Bisogna continuare a crederci, alla fine il lavoro paga".