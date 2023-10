Verstappen: "Tre volte campione, è fantastico... e complimenti a Piastri"

GP QATAR F.1

Il tre volte campione olandese ringrazia il suo team ma non dimentica di rendere onore al vincitore della Sprint

© Getty Images "Sono molto contento, è stata una gara stressante. Quando ho visto gli altri al via con le soft ho pensato che fossimo nei guai! Le Safety Car non ci hanno aiutato ma il passo era buono. Poi quando Verstappen si è avvicinato ho temuto di perdere la vittoria". Sono queste le prime parole di Oscar Piastri pochi minuti dopo aver vinto la sua prima gara di Formula Uno: non ancora un Gran Premio vero e proprio ma un bel passo in quella direzione.

Ha provato a mettere al sicuro il suo terzo titolo vincendo anche la Sprint di Losail ma questa volta Max Verstappen ha dovuto accontentarsi del secondo gradino del podio.

"Vincere il titolo è una sensazione fantastica: è stata una stagione incredibile. Sono fiero del lavoro del team. Essere per la terza volta campione è fantastico. Ora dobbiamo continuare a spingere. È stata una gara fantastica, ora mi godo questa felicità. Piastri ha fatto una grande gara: non era facile, con le medie. Nel finale ho provato ad andarlo a prendere ma... non ci sono riuscito".

Sorride amaro Lando Norris che deve accontentarsi del terzo gradino del podio al termine di una gara per lui iniziata male:

"Congratulazioni a Oscar e naturalmente a Max. Oscar è riuscito a vincere prima di me... Io ho fatto una brutta partenza, poi ho fatto una bella rimonta a suon di sorpassi. Per me non una grande giornata ma per il team sì. Sapevo che i nostri avversari sarebbero andati forte all'inizio con le soft. Spero di vincere io, la prossima volta. Ci sto provando da molto tempo. Ho fatto qualche errore ma Piatsri è stato bravo a sfruttare la situazione: giù il cappello!"