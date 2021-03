Verstappen: "Sono molto contento, spero di ripetermi in gara"

FORMULA 1

Hamilton si accontenta: "Per come sono andati i test non ci si poteva aspettare di più". Bottas: "Serve inventarsi qualcosa"

Max Verstappen era il grande favorito della vigilia dopo quanto mostrato nei test e, almeno in qualifica, si è confermato il più in forma di tutti in Bahrain. "Abbiamo fatto una ottima settimana, non è una garanzia che ci si possa ripetere in gara, ma nel tutto weekend la macchina è stata godibile da guidare e tutto ha funzionato alla perfezione in qualifica. Sono molto contento. Il primo giro nel Q3 non è stato fantastico e potevo dare di più. Avevo il giusto bilanciamento e per fortuna sono riuscito ad esprimermi al meglio. Per il long run la macchina va bene anche nella simulazione di gara. Abbiamo bisogno di una buona partenza pulita", ha detto l'olandese della Red Bull.

























































































































































Vedi anche Formula 1 Qualifiche in Bahrain: pole annunciata per Verstappen davanti ad Hamilton, Ferrari quarta con Leclerc Si aspettava delle difficoltà Lewis Hamilton, ma alla fine è riuscito a conquistare una prima fila, che lo tiene in corsa per la vittoria in gara. "Congratulazioni a Max, ho dato il massimo ma non è stato sufficiente. C'è sempre qualcosa che si può fare in più. ma ho dato il massimo e sfruttato al meglio il potenziale della vettura. I ragazzi in fabbrica hanno fatto un lavoro straordinario, nel settore aerodinamico sono stati fatti miglioramenti. Per come sono andati i test non ci si poteva aspettare di più", ha commentato l'inglese della Mercedes.

Come se non bastasse Hamilton, adesso Valtteri Bottas si ritrova a vedersela anche con Verstappen e spera di trovare il modo per fare un passo in avanti in gara. "Le prove non sono state le più semplici, abbiamo avuto problemi di bilanciamento. Nel Q1 siamo scesi con le soft e abbiano sprecato una gomma, nel Q3 avevo un solo un set di gomme dure ed è stato difficile competere. Perlomeno partirò dalla terza posizione, tutto si deciderà domani. Noi e Verstappen partiremo con le medie,. Ci saranno due vetture a sfidare il pilota della Red Bull e vediamo di architettare qualcosa di buono", le parole del finlandese.