Verstappen oltre SuperMax: la dimensione di un campione

Non significa nulla la sequenza di giri veloci in pista, non conta solo quel primo giro stile Senna '93 a Donigton, nemmeno la rimonta da fondo griglia: ciò che smonta e rimonta il fenomeno Verstappen nel giro di un pomeriggio (e in via definitiva) è quell'unico sorpasso ideale che Max opera ai danni di quella che era la diffusa considerazione altrui nei suoi confronti: un pilota fortissimo che però domina il campo grazie ad un mezzo superiore alla concorrenza. Qualcosa che in fondo attiene alla storia stessa del motorsport (a quattro e a due ruote) e al tempo stesso uno snodo-chiave in quella personale dei suoi più grandi protagonisti di ogni tempo.