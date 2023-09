Verstappen: "C'è tempo per rimediare". Perez: "Mi sa che stavolta sarà dura"

GP SINGAPORE

Sorpresa e delusione nelle parole del campione in carica e del suo compagno di squadra al termine dei primi due turni di prove di Marina Bay

Singapore si apre nel segno della Ferrari

























































© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Non è andata come ci aspettavamo. Abbiamo fatto fatica con il bilanciamento. Le abbiamo provate tutte ma non siamo riusciti a mettere tutto insieme. Non ci abbiamo capito granché ma c'è tempo per rimediare nella seconda giornata di prove. Cerchiamo di migliorare. Certo, il divario dalla Ferrari è ampio, però è vero anche che noi non siamo stati al nostro solito livello". Decisamente meno fresco e rilassato del solito, Max Verstappen racconta (o meglio, riassume) così l'esito in buona sostanza negativo della prima giornata di prove del GP di Singapore sua e della Red Bull.

Per una volta davanti al suo capitano, Sergio Perez non può esaltarsi più di tanto, perché la RB19 vista in pista nell'avvio del weekend di Marina Bay è piuttosto "spuntata". anche il messicano conferma la propria sorpresa nel ritardo dei "Tori" dalla Scuderia di Maranello, con qualche grano di preoccupazione in più rispetto a Verstappen:

Sono successe un po' di cose strane, che dobbiamo analizzare a fondo. Abbiamo sofferto soprattutto sul posteriore nel secondo turno di prove. Speriamo di trovare nella notte tra venerdì e sabato un assetto utile per la gara. Ci aspettavamo una Ferrari molto forte ma noi siamo davvero troppo lontani. Dobbiamo avvicinarci ma stavolta è più difficile del solito".

"Divertente guidare qui con le ultime modifiche: è più divertente rispetto al passato. Oggi faceva tanto caldo, abbiamo provato assetti e gomme. La Ferrari è fuori dalla nostra portata e la Red Bull crescerà. Sarà una battaglia serrata". (Fernando Alonso)

"Sono contento ma non esattamente felice: per quello dovrei essere primo! Però è stata una buona giornata: gli ultimi aggiornamenti rappresentano un bel passo avanti. Non possiamo lottare per la vittoria, perché siamo vicini a Mercedes, Red Bull e Aston Martin ma le Ferrari sono troppo veloci per noi. Io tra l'altro me lo aspettavo". (Lando Norris)