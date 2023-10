F1, Verstappen: "Ad Austin punto alla cinquantesima vittoria"

f1 stati uniti

Il campione del mondo parla dei festeggiamenti e del traguardo che raggiungerebbe vincendo in Texas. Scuse e speranze, invece, per Hamilton

La conferenza stampa che precede il Gp degli Stati Uniti è la prima da campione del mondo 2023 per Max Verstappen. L'olandese, che ha conquistato il titolo in Qatar, non ha ecceduto nei festeggiamenti: "Non abbiamo fatto nulla di che, ora siamo pronti per un trittico di gare. Ad Austin conteranno tanto le libere". Scuse e speranze, invece, per Lewis Hamilton: "Mi spiace per ciò che è accaduto in Qatar, ora resettiamo tutto e puntiamo a migliorarci".

Il weekend del Qatar è stato perfetto per Max Verstappen, che ha conquistato il suo terzo titolo mondiale già nella Sprint Race (arrivando secondo) e poi ha trionfato in gara. Come ha festeggiato il campione della Red Bull? Max risponde così nella conferenza stampa che precede la gara di Austin: "Non abbiamo fatto nulla di che. Ho festeggiato con gli amici ed è stato bello tornare a gara per qualche giorno, prima di tuffarci in questo impegnativo trittico di gare".

Verstappen ha vinto le ultime due gare ad Austin, ma non si sente l'uomo da battere: "Guardando la stagione sono ovviamente il favorito, ma questo è uno Sprint Weekend e dovremo fare di tutto per sistemare la macchina nelle Fp1, altrimenti diventeranno complicate sia le qualifiche che la Sprint e la gara. Domenica potrei ottenere la 50a vittoria in F1? Sicuramente è un bel numero, che non pensavo di raggiungere. Non voglio però pensarci o impazzire su questo, ci focalizzeremo sul weekend e non sui numeri in sè".

Weekend frustrante, invece, per Lewis Hamilton in Qatar. Il britannico si è ritirato dopo lo scontro col compagno George Russell e non è andato a punti, ma non si demoralizza: "Dobbiamo andare avanti, la cosa più bella nello sport è che c'è sempre un altro giorno per ripartire e tornare in sella. Posso sicuramente imparare dal passato e da quel Gp, ora voglio concentrarmi sul tornare in pista e su una gara che può essere importante. La penalizzazione di Losail potrebbe essere rivista? Aspetto la loro decisione, ma credo che il punto sia innanzitutto che ho commesso qualcosa di sbagliato. Ne avevamo parlato subito dopo la gara e convenivo che fosse importante mandare un messaggio ai giovani, dicendo che quello che ho fatto nella foga del momento non era la cosa giusta da fare. Cercheremo di evitare, anche a livello regolamentare, come far sì che non possa ripetersi".

Mercedes ha portato un nuovo fondo, che sembra dare speranze al britannico: "Arriva dopo un grandissimo lavoro in fabbrica - spiega Hamilton - e possiamo dire che sarà il nostro ultimo grande aggiornamento per il 2023. Sono davvero entusiasta del lavoro fatto in fabbrica e dei progressi che abbiamo effettuato nel corso della stagione. Speriamo che questi nuovi pezzi possano muovere la bilancia a nostro favore nel finale di stagione. E darci la spinta giusta in vista del 2024".

