Ventisei vittorie per Verstappen: nel mirino Stewart, Mansell e.. Alonso!

VERSTAPPEN NELLA STORIA

Con la vittoria di Montreal il leader del Mondiale ha superato il campione austriaco e quello scozzese.

Non è stata un'affermazione come... tante altre, quella messa a segno da Max Verstappen in Canada. Il campione in carica - che nel circuito intitolato a Gilles Villeneuve non era ancora riuscito a vincere - è salito per la ventiseiesima volta in carriera sul gradino più alto del podio, lasciando subito la splendida compagnia di Niki Lauda e Jim Clark, che Max aveva "pareggiato" solo due settimane fa a Baku. © Getty Images

Road To... Stewart (Jackie) per il campione olandese. E se in Formula Uno è meglio non mettere il carro davanti ai buoi (o magari la coppa del vincitore davanti al musetto della macchina), fare pari con il tre volte iridato (scozzese come Clark) tra due domeniche a Silverstone rappresenterebbe il passaggio a braccia alzate su un altro traguardo epocale per Verstappen. A quel punto il target si sposterebbe su Nigel Mansell (31 vittorie iridate) e su Fernando Alonso (32). Degli otto supecampioni che ancora lo separano dalla vetta, tre dividono ancora la pista con Max: lo stesso Alonso, Sebastian Vettel (terzo a 53) e naturalmente Lewis Hamilton, recordman assoluto a quota 103.

© Getty Images

Raggiungere l'attuale pilota Alpine ed il Leone d'inghilterra (World Champion esattamente trent'anni fa) è impresa fattibile nel corso di questa stagione ed andrebbe probabilmente a braccetto con la "reconquista" del titolo iridato, pareggiando in questo caso lo stesso Alonso. L'asticella è a quel punto destinata ad aalzarsi... vertiginosamente: Ayrton Senna (41 successi), Alain Prost (51) e poi - a metà strada (anzi, parecchio oltre metà) tra i già citati Vettel ed Hamilton, ecco Michael Schumcher e le sue iconiche 91 vittorie. Ma siamo già nel campo del futuro remoto, per non dire della fantascienza.

© Getty Images

Meglio tornare al presente, per fare casomai un salto nel passato e nella storia della Formula Uno. Giusto per ricordare che ogni epoca ha il proprio campione e questo genere di confronti non può avere pretese di fedeltà assoluta. Ai tempi di Lauda (dei suoi due titoli ferraristi), il Mondiale era composto al massimo di una quindicina di GP contro venti e più di oggi, che sono oltretutto circa il doppio di quelli del calendario iridato all'epoca delle vittorie e dei titoli iridati di Clark, alla metà degli anni Sessanta. Per non dire di Juan Manuel Fangio. Verstappen ha eguagliato le ventiquattro vittorie del campionissimo argentino un mese fa a Barcellona ma negli anni Cinquanta raramente i GP di una stagione raggiungevano la doppia cifra. Tanto è vero che la media del pentacampeon (24 successi su 51 GP disputati-quasi uno su due!) restituisce a livello di statistiche (poi però c'è il carisma assoluto) tutta la sua grandezza. Inarrivabile per tutti, Fangio: per Schumacher come per Hamilton. Per Senna ed anche per lui, SuperMax!