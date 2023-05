Una Red Bull da "Miami Vice" per Verstappen e Perez in Florida

FORMULA 1

Il design delle monoposto del team di Milton Keynes è il risultato di un concorso da Red Bull tra i propri tifosi

© Getty Images Red Bull RB19 in versione "Limited Edition" per il Gran Premio di Miami. Nel quinto appuntamento del Mondiale sul tracciato che gira attorno all'Hard Rock Stadium (sfruttandone gli sterminati parcheggi), Max Verstappen e Sergio Perez scenderanno in pista al volante di una monoposto riveduta e corretta. Solo nella livrea però, frutto dell'estro creativo di Martina Adriano, studentessa argentina di arti grafiche (ovviamente) che il team di Milton Kynes ha invitato a vedere all'opera le sue creazioni "live" a Miami.

Scelto da un comitato ristretto guidato dal Team Principal Christian Horner, il progetto della studentessa argentina è ispirato ai colori "ufficiali" di Miami, o meglio a quelli del logo di "Miami Vice", la fortunata serie televisiva degli anni Novanta ambientata nella città della Florida. Come detto sopra, la versione speciale è a tutti gli effetti... limited. Per ovvie ragioni (di sponsor e di riconoscibilità generale), le novità si riducono in buona sostanza ad una sinuosa onda rosa e fucsia che corre lungo tutta la fiancata della RB19: dallo spoiler anteriore alle paratie laterali di quello posteriore, a riprodurre i flussi d'aria.

Un concetto che mira a rendere la monoposto ancora più filante: un "aiutino" del quale Verstappen e Perez non sembrano al momento avere grande urgenza! Non resta che attendere di vedere... l'effetto che fa, fin dal primo turno di prove libere del GP, senza dimenticare che l'iniziativa (denominata "Make Your Mark-Lascia il segno) sarà ripetuta per gli altri due appuntamenti del Mondiale 2023 negli USA della seconda metà del calendario: quelli di Austin e Las Vegas. Aspettiamoci insomma di vederne... di tutti i colori da qui al prossimo autunno!