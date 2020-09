Un fallimento di grande successo: il bilancio degli anni in rosso di Sebastian Vettel

FORMULA UNO

di

STEFANO GATTI

Non sappiamo se, con la nuova denominazione di Aston Martin, l'attuale Racing Point abbandonerà il rosa, magari per un più appropriato "british racing green". Di sicuro al momento è facile immaginare che, con il passaggio di Sebastian Vettel dal Rosso di Maranello al rosa delle monoposto attualmente guidate da Stroll e Perez, sbiadiscano anche le residue ambizioni del tedesco, dopo quattro titoli con la Red Bull e sei stagioni sulla Ferrari.

Quaranta vittorie e quattro titoli con la Red Bull, tredici successi e nessun titolo con la Ferrari. Il bilancio delle sei stagioni ferrariste di Sebastian Vettel si conclude con un grosso rimpianto: il fallimento della "missione iridata", appunto, per la quale il tedesco era stato assoldato alla fine del 2014. Un pilota tedesco per replicare l'epopea rossa alla quale aveva dato vita il suo connazionale Michael Schumacher nei primi anni del millennio. Senza peraltro dimenticare il mondiale piloti centrato da Kimi Raikkonen nel 2007, l'anno della "spy story" McLaren. Che rimane appunto il più "recente" vinto da un pilota in tuta rossa. D'altra parte i piani di Vettel e della Ferrari sono statai vanificati dalla supremazia della Mercedes nell'era ibrida della Formula Uno che dura tuttora.

Solo nel 2016 e (verosimilmente) quest'anno Seb non è riuscito a salire almeno una volta all'anno sul podio alto e (ancora una volta al netto della disastrosa stagione in corso) il 33enne Vettel non ha mai fatto peggio del quinto posto nella classifica generale, chiudendo. In fondo, nemmeno, scelto prima di lui dalla Ferrari per aprire un ciclo vincente, era riuscito nell'impresa. Ad impedirglielo era stato proprio lui, Superseb, con i suoi. Questo per dire che (da che mondo a mondo, anzi da che Mondiale è Mondiale) a portare a casa il bottino grosso è sempre il pilota al volante della monoposto più veloce e (poiché la Formula Uno è "scienza" praticamente esatta) ogni singola dominazione (o ciclo) dura quattro o cinque anni: Schumacher e la Ferrari, Hamilton e la Mercedes, lo stesso Vettel e la Red Bull.

della seconda parte del 2018 (costati alla Ferrari la possibilità di contendere il titolo ad Hamilton fino a fine stagione) e quelli disseminati nel Mondiale 2019, che gli sono costati il "sorpasso" interno da parte del nuovo arrivato. Il resto è storia di oggi e curiosità per ciò che Vettel potrà combinare al volante della Racing Point (anzi Aston Martin, con power unit... Mercedes). Di sicuro non si accontenterà di contribuire con la sua esperienza alla crescita del canadese dal talento come minimo ancora tutto da decifrare. Altrettanto certamente Seb non potrà ambire a molto più di qualche podio e magari (in condizioni particolari, tipo quelle che hanno determinato l'esito dell'ultimo GP d'Italia) addirittura una vittoria.