Super Hamilton a San Paolo: pole per la sprint qualifying. Prima fila per Verstappen, le Ferrari dietro a Gasly

GP BRASILE F.1 PROVE UFFICIALI

Sarà il sette volte iridato a scattare davanti a tutti nella Sprint Qualifying Race di sabato pomeriggio a San Paolo del Brasile.

di

STEFANO GATTI

Un venerdì da favola per Lewis Hamilton a San Paolo. Il campione della Mercedes conferma nelle qualifiche per le qualifiche della Sprint Race del sabato il miglior tempo delle prove libere della mattinata brasiliana e rifila 438 milesimi a Max Verstappen che lo affiancherà in prima fila. Dalla seconda scatteranno i rispettivi... secondi Bottas e Perez. Pierre Gasly continua a sorprendere ed apre la terza fila del miniGP, completata da Carlos Sainz, mentre l'altro ferrarista Charles Leclerc partirà dalla quarta con Lando Norris.

Il weekend del GP del Brasile si apre con la Mercedes sugli scudi e soprattutto davanti alla Red Bull. Con Lewis Hamilton almeno, che nelle qualifiche per il miniGP del sabato pomeriggio allunga nei confronti del capoclassifica, staccando di quasi mezzo secondo un Verstappen apparentemente.... rassegnato a rincorrere il rivale che per il GP del Brasile (pagando però pegno sulla griglia del GP domenicale) può sfruttare la freschezza di un nuovo motore endotermico. Alle spalle di Hamilton e Verstappen ci sono i rispettivi compagni di squadra Bottas (+0.535) e Perez (+0.549): una seconda fila che rischia di essere... ininfluente nei giochi per il titolo, se Lewis e Max confermeranno le loro posizioni al semaforo.

Continua a sorprendre l'Alpha Tauri, o meglio Pierre Gasly. Come già nel primo turno di prove libere, il francese che due anni fa ad Interlagos aveva conquistato il suo miglior risultato primo del successo-shock di Monza 2020 ha messo in fila - nell'ordine - le due Ferrari di Sainz e Leclerc e le due McLaren di Norris e Ricciardo che - come era facile prevedere - sono rientrate nella top ten dopo il poco convincente avvio di weekend. Lo spagnolo affianca Gasly in terza fila, il monegasco divide la quarta con Norris mentre a fare compagnia a Ricciardo sulla quinta sarà Fernando Alonso con l'unica delle due Alpine approdate al Q3.