Striscia: Tapiro d'oro ad Arrivabene

23/12/2018

Maurizio Arrivabene, direttore della Scuderia Ferrari, ha ricevuto il Tapiro d'oro da parte di Valerio Staffelli per non aver vinto il Mondiale di Formula Uno. Durante la consegna, l'inviato di Striscia la Notizia ha stuzzicato il team principal che non si è sottratto allo scherzo: "Sotto il cofano il motore della Punto? No, il motore spingeva e ha sempre spinto. Abbiamo fatto cose belle e cose meno belle perché ci tenevamo a prendere il Tapiro".