Stella... di prima grandezza: Team Principal McLaren al posto di Andreas Seidl

Storica promozione ai vertici dell'altrettanto storico team britannico per l'ingegnere umbro ex-Ferrari

© Getty Images È l'italiano Andrea Stella il nuovo Team Principal di McLaren Racing. Il 51enne manager italiano - tre lustri alla Ferrari prima di trasferirsi nello storico team britannico- prende il posto di Andreas Seidl che diventa CEO di Sauber al posto del neoferrarista Vasseur. Una girandola natalizia nelle sale dei bottoni di tre squadre nel Mondiale che promuove anche Stella: per meriti acquisiti sul campo, anzi in pista.

Da Executive Director a Team Principal: in otto anni sotto le insegne McLaren, l'ingegnere orvietano ha saputo mettere a frutto l'esperienza maturata nella sua lunga esperienza ferrarista, facendosi trovare pronto nel momento in cui il tedesco Seidl è stato promosso CEO (Amministratore Delegato) della Sauber che nel 2026 metterà in pista la sfida Audi alle Case attualmente impegnate nel Mondiale, con il connazionale Jost Capito (che ha lasciato la Williams) come candidato numero uno al ruolo di Team Principal. Una girandola "virtuosa" di nomi e di incarichi che porta al timone di comando Andrea Stella che alla Ferrari aveva lavorato con Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso e che nel 2023 guiderà una coppia giovane e potenzialmente fortissima: quella formata - nel team diretto da Zak Brown - da Lando Norris e dall'esordiente Oscar Piastri, l'attesissimo esordiente australiano che McLaren ha strappato ad Alpine.

"È un privilegio assumere il ruolo di Team Principal nel McLaren F1 Team. Sono riconoscente a Zak (Brown) ed ai partners del team per avermi dato fiducia, ai miei colleghi ed a tutti quello che mi hanno sostenuto nel corso della mia carriera nel Mondiale. Sono consapevole del lavoro che come squadra abbiamo davanti per tornare ai vertici ma mi incoraggia la consapevolezza di poter affrontare questo viaggio dentro un team pieno di talento, esperienza, spirito competitivo e dedizione. Non vedo l'ora di poter lavorare con Lando e Oscar (Norris e Piastri, ndr), per andare insieme a caccia del successo".(Andrea Stella)