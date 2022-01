Steiner: "Non ci sarà una... BrawnGP del 2022, ma noi puntiamo al salto di qualità"

FORMULA 1

Il Team Principal della squadra fanalino di coda del Mondiale 2021 punta ad abbandonare il fondo dello schieramento di partenza.

di

STEFANO GATTI

L'abbonamento all'ultima fila della griglia ed ai quartieri bassi delle classifiche è scaduto: almeno così spera Guenther Steiner. In una recente intervista, il manager altoatesino si dice convinto della possibilità del team Haas di "ingaggiare" Alfa Romeo e Williams ma... allontana dalla scuderia USA il ruolo di possibile sorpresa del Mondiale che scatta il prossimo 20 marzo in Bahrein.

A ruote ancora ferme, uno dei temi più intriganti del Mondiale 2022 è la possilità che - tra le righe del nuovo regolamento tecnico- una o più squadre abbiano trovato una... falla da sfruttare per assicurarsi - in modalità... borderline - un vantaggio sulla concorrenza. Alla moda del doppio diffusore posteriore che (nell'ormai lontano 2009) rese lungamente inavvicinabile la neonata BrawnGP che quell'anno infatti vinse il Mondiale Costruttori e quello piloti con Jenson Button, per poi completare la propria rapidissima parabola (Ross Brawn aveva rilevato la Honda al termine della stagione precedente) trasformandosi a partire dal 2010 nella Mercedes!

Steiner però esclude che il suo team, pure avendo bloccato da subito lo sviluppo della VF-21 (oltretutto semplice evoluzione della VF-20...) per dedicarsi alla monoposto 2022, abbia la minima chance di (come efficacemente dicono Oltremanica) "do a Brawn". Di più, secondo il top manager di Merano il bis di quell'exploit di tredici anni è da escludere a priori.

"Non credo che succederà di nuovo. I tempi sono cambiati ed il livello si sofisticazione tecnica del regolamento è parecchio più alto rispetto ad allora. Le falle del regolamento stesso vengono tappate prima ancora di diventare pubbliche. Se appena intravede una scappatoia che potrebbe dare un vantaggio ad una squadra sulla concorrenza, il Gruppo Tecnico la blocca all'istante. Io mi sento di escludere che qualcosa del genere posso ricapitare. È la mia opinione. Però... mai dire mai. Magari qualcuno ha trovato il... sacro Graal".

"Noi abbiamo comunque molte aspettative sulla nuova stagione: la nostra macchina e... tutto il resto sembrano promettere bene. Siamo partiti molto presto, direi un po' prima di tutti gli altri. Ovviamente lo abbiamo potuto fare perché abbiamo abbandonato fin da subito qualsiasi sviluppo della monoposto 2021. Sono molto contento del lavoro fatto come squadra. Contiamo di compiere un grosso passo in avanti: da questo punto di vista sono molto fiducioso".