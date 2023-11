Sprint Shootout: Norris beffa le Red Bull. Ferrari in ritardo: 7° Leclerc, 9° Sainz

GRAN PREMIO BRASILE F.1

È del pilota inglese della McLaren la pole per la Sprint Race di San Paolo

© Getty Images Pole Sprint di Lando Norris a San Paolo. Il pilota inglese della McLaren stacca il tempo di un minuto, 10 secondi e 622 millesimi, battendo di 61 millesimi Max Verstappen e di 134 l'altra Red Bull di Sergio Perez. Con il messicano dalla seconda fila scatta George Russell. Terza linea per l'altra Mercedes di Lewis Hamilton e per il sorprendente Yuki Tsunoda con la Alpha Tauri. Non brillano le Ferrari: settimo tempo per Charles Leclerc, nono per Carlos Sainz. I due piloti della Rossa sono separati da Daniel Ricciardo (Alpha Tauri). Decimo tempo per Oscar Pisastri che non riesce ad essere all’altezza del compagno di squadra Norris, sotto investigazione però a fine qualifica per aver superato il limite di tempo tra le due linee di Safety Car.

© Getty Images

Sesta fila per le due Haas-Ferrari di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Alle loro spalle Pierre Gasly con l'unica Alpine approdata in SQ2, Valtteri Bottas e Fernando Alonso che non prende parte alla fase centrale della Sprint Shooutout per un incidente con Esteban Ocon alla curva 3 (do Sol) nel finale della SQ1, con responsabilità da dividere tra il pilota Alpine che allarga la traiettoria in curva e lo spagnolo di Aston Martin che probabilmente non lascia troppo spazio al collega. L’accaduto è sotto la lente di ingrandimento degli attivissimi Commissari di gara di San Paolo, tra i quali gli ex-piloti Vitantonio Liuzzi e Luciano Burti. Oltre ad Ocon, non passano il primo taglio nell'ordine Guanyu Zhou e i due piloti Williams Alexander Albon e Logan Sargeant.

DICHIARAZIONI

"Una giornata positiva, anche se penso sia stato uno dei giri peggiori fatti. Una sorpresa positiva che mi ripaga per quanto successo ieri. Una pole dopo tanto tempo mi rende felice. Non ho idea di come andrà la gara: il passo fin qui è stato buono e la macchina sembra forte. Siamo sulla strada giusta, ma Red Bull e Verstappen sono forti. Se ci sarà un'opportunità, cercherò di coglierla". (Lando Norris)

"Siamo tutti molto vicini. L'ultimo giro non è stato perfetto... Ho commesso due errori. Quando hai un set solo devi rischiare tutto, sei sempre sul filo dell'errore e oggi non sono stato perfetto". (Max Verstappen)

"Il mio giro è stato abbastanza buono. Abbiamo fatto un po' di fatica perché il mio assetto privilegia il GP di domenica. Potevo forse stare davanti a Tsunoda ma io avevo gomme usate. Speriamo di aver fatto la scelta giusta..." (Charles Leclerc)

"Una buona qualifica, molto meglio di ieri. Sono molto contento della gomma media, non ho ancora spinto come si deve con la soft ma con quella Yuki sta andando forte. Ho commesso qualche errore ma per la squadra oggi è stato un buon risultato". (Daniel Ricciardo)