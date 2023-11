Sprint Race Brasile, Verstappen: "Ho gestito la gomma e imparato tanto sul circuito"

gp brasile

L'olandese è inarrestabile e si prende anche la Sprint a Interlagos, Norris si arrende alla prima curva: "Non devo lottare con la Red Bull"

© Getty Images 1 di 42 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen domina e vince anche la Sprint Race in Brasile di F1, portando a quattro i successi stagionali nella gara da 100 km. Olandese imbattibile, che al via ha sfruttato subito la prima occasione per sbrigare la pratica Norris superando alla prima curva il britannico che era partito dalla pole: "Era importante partire bene, è stata molto buona come partenza. Qui c'è degrado e tanta usura, ho cercato di mantenere un giro costante per gestire la gomma. L'anno scorso qui è stato difficile, oggi è andata molto meglio. Per domani abbiamo imparato tanto, speriamo di replicare".

NORRIS: "CI PROVERO' IN GARA"

Poleman in Shootout, Lando Norris non è riuscito a resistere all'attacco iniziale di Verstappen e al volante della sua McLaren ha chiuso secondo: "Ho potenza, ma devo rivedere la partenza per capire. Lo stacco non è stato male, ma la seconda parte del lancio è stato conservativo. Forse sono stato troppo cauto. Poi mi sono distratto, ma ho cercato di seguire Max. Mi sono divertito, domani non mi preoccupa. Anzi il passo mi lascia fiducia, ma dobbiamo competere con altri, non con Verstappen. Non mi aspettavo di essere così forte e domani ci riproverò".

PEREZ: "SONO PARTITO MALE"

Terzo posto in Sprint Race per Sergio Perez in Red Bull, col messicano che torna a sorridere dopo il weekend nero vissuto nel GP di casa: "Non è stata semplice, la partenza è stata pessima e ho perso posizioni su Russell e Hamilton. Sono stato in lotta, ma nel complesso è stata una buona giornata. Ma con una buona partenza sarei potuto essere più avanti. Non ho potuto gestire perché dovevo spingere, il circuito è sensibile e ci è costato qualcosa. Lotta con Hamilton? Importante, giornata positiva nel complesso e spero che domani riuscirò a consolidare questo risultato".