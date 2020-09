Shwartzman "batte" sul tempo Ilott e Schumacher Jr: il russo apre la giornata di test Ferrari Driver Academy a Fiorano

FORMULA 1

STEFANO GATTI

Mick e Callum debuteranno nelle FP1 del GP dell'Eifel al Nuerburgring, Robert in quelle dell'ultimo GP stagionale di Abu Dhabi. Oggi però per Schumacher Jr., Ilott e Shwartzman la Ferrari Driver Academy ha predisposto una giornata al volante della SF71H guidata nel Mondiale del 2018 di Sebastian Vettel. Ad accendere i motori il giovanissimo Shwartzman: per lui un debutto assoluto.

Ventuno anni compiuti esattamente due settimane fa, coetaneo e compagno di squadra di Schumacher in Formula 2 nel Prema Racing, Shwartzman è stato il primo dei tre a scendere in pista questa mattina (poco dopo le nove) per lo shakedown al volante della Rossa, contraddistinta dal numero 35: quello che Robert (già allora inserito nel programma FDA) utilizzava nella Toyota Racing Series da lui vinta in Nuova Zelanda nei primi mesi del 2018, durante la "off season" dell'emisfero boreale. In pratica una F.3 "Down Under" (agli antipodi) con telai dell'italiana Tatuus e motori giapponesi, appunto. Robert si sarebbe poi laureato campione europoe F.3 nel 2019 con Prema.

Attualmente quinto nel campionato cadetto, il giovane pilota di San Pietroburgo è già stato in grado di girare sotto il minuto. Sarà seguito da Ilott e dal figlio di Michael che guideranno rispettivamente la Haas VF-20 e l'Alfa Romeo C39 (entrambe spinte dal power unit di Maranello) nei primi novanta minuti di prove libere del GP dell'Eifel - prossima tappa del Mondiale - nella mattinata di venerdì 9 ottobre. Tempi leggermente più lunghi per Shwartzman che dovrà attendere un paio di mesi in più per il debutto in un weekend di Gran Premio sulla pista di Yas Marina (venerdì 11 dicembre, da programma attuale). Non è stato però ancora annunciato se la monoposto affidata al russo sarà Haas oppure Alfa Romeo. Comunque sia, un finale di stagione da incorniciare per Robert, a chiudere un 2020 iniziato tristemente (la scorsa primavera) con la perdita del padre 52enne Mikhail, vittima del coronavirus.