Sentirsi James Hunt con Racing Spirit: la nuova collezione

Freddie Hunt, Direttore di The Estate of James Hunt Limited e figlio di James Hunt: "Mio fratello Tom e io siamo felici di supportare questa nuova collaborazione con Racing Spirit per l'abbigliamento. L’iconico design del casco Bell di nostro padre presentava le sue caratteristiche strisce rosse, blu e gialle, e la collezione riprende questi colori insieme alla bandiera britannica, alla sua firma e ad altri elementi grafici. Siamo particolarmente felici che Racing Spirit possa lanciare la collezione in concomitanza con il compleanno di mio padre, il 29 agosto, mentre ci avviciniamo al 50° anniversario della sua vittoria nel Campionato del Mondo".