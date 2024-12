Schumacher, undici anni di vita sospesa: la famiglia, il processo, l'eredità sportiva

Il 2024 non fa eccezione e - malvolentieri ma necessariamente - tocca adeguarsi. Dopo la fin troppo rapida ascesa del secondogenito Mick verso la Formula Uno e l'altrettanto rapida uscita di scena o quasi, dopo i successi sportivi (nell'equitazione), il matrimonio dello scorso autunno in Spagna (prima apparizione "pubblica" di Michael dopo l'incidente) con Iain Bethke e la prossima maternità della primogenita Gina Maria che lo renderà nonno della sua primogenita la prossima primavera, a riaccendere i fari su Schumacher nell'anno che sta per chiudersi è stata l'apertura da parte del tribunale distrettuale di Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) di un procedimento - sfociato in un processo per ricatto alla famiglia Schumacher - nei confronti di tre persone accusate di aver carpito in modo illecito e tentato di piazzare sul mercato alcune immagini del campione e la sua cartella clinica. Processo che si è recentemente allargato (passando dal favoreggiamento all'incriminazione) ad una infermiera che ha fatto parte in passato del team medico che assiste Michael nella sua difficile quotidianità.