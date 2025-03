Schumacher, nuova rivelazione: "Non riesce più a parlare, è assistito in tutto"

Michael Schumacher non riesce più a parlare e ha bisogno di costanti cure 24 ore al giorno: ad aggiornare sulle condizioni di salute del sette volte campione del mondo, ad oltre 10 anni dal suo tragico incidente sugli sci, è Felix Gorner, un giornalista tedesco ritenuto tra i più vicini alla famiglia dell'ex pilota della Ferrari. Nel corso di un'intervista con l'emittente tv RTL, Gorner ha anche rivelato che solo 20 persone, tra familiari, amici e operatori sanitari, possono avvicinarsi a Schumacher, a conferma del massimo riserbo con cui la famiglia, che risiede in Svizzera, ha deciso di vivere questa situazione. "Michael è totalmente dipendente dall'assistenza continua - le parole di Gorner -. Ha smesso di comunicare attraverso la parola, non riesce più a esprimersi verbalmente. È una realtà molto dolorosa da accettare".