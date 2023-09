Ferrari, Sainz: "Abbiamo fatto tutto alla perfezione, sono al settimo cielo"

FERRARI

Lo spagnolo dopo il trionfo sul circuito di Marina Bay: "Grande sforzo per tornare a vincere dopo un avvio difficile"

© Getty Images Carlos Sainz si gode il trionfo nel GP di Singapore, il primo stagionale della Ferrari e il secondo per lui da quando veste il rosso della Scuderia: "È una sensazione incredibile - le sue parole al termine della gara -. Ringrazio la Ferrari perché è stato fatto un grande sforzo per tornare a vincere dopo un inizio difficile: abbiamo fatto tutto alla perfezione".

"Dovevamo cercare di gestire il degrado delle gomme - ha proseguito -. Tutto ha funzionato al meglio e ce l'abbiamo fatta ad arrivare in fondo. Ho pensato a tenere il passo, abbiamo gestito e portato la macchina al traguardo. Sono al settimo cielo".

LECLERC: "VOLEVO UN RISULTATO MIGLIORE, MA QUEL CHE CONTA È CHE CARLOS ABBIA VINTO"

Rende merito al compagno di team l'altro ferrarista Charles Leclerc: "Io scacrificato? Era assolutamente normale che andassero così le cose, ne avevamo discusso anche prima della gara. Abbiamo fatto benissimo perché Carlos è sul gradino più alto del podio ed è quello che conta. Volevo un risultato migliore perché il passo c'era, ma dopo il secondo stint ho solo provato a portare la macchina al traguardo. Quando mi hanno passato George e Lewis ho capito che la mia gara era finita. Sfortuna in pitlane? Sicuramente non era la situazione ideale, perché ero dietro a Carlos, ma è dipeso anche da me che dovevo fare un giro migliore in qualifica. Ho dovuto proteggere Carlos, lo abbiamo fatto alla grande. Come team abbiamo fatto una gestione di gara molto buona e quello è positivo. La prestazione nel complesso è stata positiva, bello far vedere questo tipo di performance dopo Zandvoort".