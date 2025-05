Internazionali: Frida Bollani Magoni canterà l'Inno prima delle finali

Sul Centrale del Foro Italico nasce 'Music Break', un palinsesto di brevi esibizioni live, in programma durante le sessioni serali degli Internazionali d'Italia. Inaugurato da Luca Barbarossa, il programma proseguirà oggi: si esibirà Francesco Sarcina; il 13 spazio alla performance di Raf; il 14 sarà la volta di Francesco Gabbani. Appuntamento poi al 16 maggio con i The Kolors che faranno ballare i tifosi sulle tribune del Campo Centrale prima della semifinale maschile, in programma in sessione diurna, mentre in sessione serale ci sarà uno special guest. Sabato 17 e domenica 18, Frida Bollani Magoni, figlia d'arte, canterà l'Inno di Mameli prima delle finali di singolare, e tornerà a esibirsi con un altro brano al termine dei match per il titolo.