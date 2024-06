Show di Carlos Sainz a Barcellona in vista del Gp di Spagna. Il pilota della Ferrari ha girato infatti con una monoposto per le vie della città attirando l'attenzione di tifosi, appassionati di Formula 1 e turisti accorsi lungo le ramblas per godersi lo spettacolo e ammirare l'idolo di casa in azione sull'asfalto a bordo di una Rossa.