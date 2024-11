Russell: "Pole incredibile dopo un piccolo spavento". Gasly: "Non me lo aspettavo"!

"Non mi aspettavo di fare la pole, è incredibile, anche se siamo stati veloci tutto il weekend finora, ma si decideva tutto alla fine del Q3. Mi sono preso un piccolo spavento nel corso del mio primo giro lanciato. Ho cambiato l'ala anteriore ma non ero sicuro che ce l'avremo fatta ad uscire in tempo per il secondo tentativo. Ero però molto sicuro di me stesso, a quel punto sapevo che con un giro pulito la pole sarebbe stata mia. Ultimamente siamo molto forti in qualifica, ora dobbiamo finalizzare anche in gara". George Russell guarda già avanti al capolinea di un saturday night per lui straordinario miglior tempo nelle libere tre dopo i lampi del compagno di squadra al venerdì, poi la pole a certificare lo stato di grazia della Mercedes a Las Vegas.