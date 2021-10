Retromarcia-Hamilton: "Non sono arrabbiato con il team: ho provato a rischiare, non ha funzionato"  

FORMULA 1

Il sette volte iridato torna via social sul "battibecco" via radio con il suo muretto box ad Istanbul e sottolinea la necssità di voltare pagina.

di

STEFANO GATTI

All'indomani dell'esito del GP di Turchia - al di sotto delle sue aspettative - Lewis Hamilton torna sul "dissidio" con la "operations room" Mercedes relativamente alla strategia di gara adottata ad Istanbul e - oltre a smentire il disaccordo con la squadra - chiarisce che il risultato insoddisfacente del sedicesimo atto del Mondiale è già alle spalle ed il focus è tutto sulla prossima tappa: il GP degli Stati Uniti tra du domeniche sul Circuit Of The Americas di Austin.

"Questa mattina ho letto alcune insinuazioni dei media in merito a quanto successo ieri con il mio pit stop. Non è vero che sono arrabbiato con il mio team. Come squadra lavoriamo per attuare la miglior strategia possibile, ma durante una gara bisogna prendere decisioni in tempi rapidi e vi sono molti fattori che cambiano costantemente. Ieri ci siamo presi il rischio di restare in pista nella speranza che si asciugasse, ma non è successo. Ho voluto rischiare provando ad andare fino alla fine ma non ha funzionato. Alla fine abbiamo fatto la sosta, ed è stata la cosa più sicura che avremmo potuto fare. Si vive e s'impara. Si vince e si perde come squadra. Non aspettatevi che possa essere sempre gentile e calmo mentre sto gareggiando, siamo tutti molto passionali e può succedere di esternare l'intensità del momento, come accade per tutti i piloti. Il mio cuore ed il mio spirito sono in pista, dentro di me c'è il fuoco che mi ha permesso di andare lontano e che mi ha consentito anche di dimenticare qualsiasi attrito, ne abbiamo già discusso e siamo già pronti a guardare alla prossima gara. Oggi è un altro giorno per risollevarci come squadra".