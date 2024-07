Ralf Schumacher fa coming out: foto su Instagram con il compagno

© Getty Images

L'ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, ha fatto coming out e in un post su Instagram ha mostrato una foto insieme al compagno Etienne, con il quale ha una relazione da due anni. "La cosa più bella nella vita è quando hai al tuo fianco il partner giusto con cui puoi condividere tutto", ha scritto. La foto mostra i due uomini di spalle, che guardano il mare, apparentemente da una barca. Ralf Schumacher è il fratello del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael: ha preso parte a 180 gare di Formula 1, vincendone sei. Successivamente è stato coinvolto nelle serie di corse junior come capo squadra e ha anche promosso la carriera di suo figlio David. Ralf Schumacher è stato sposato con Cora, ma la coppia è separata da molti anni.