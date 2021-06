Qualifiche: Verstappen senza rivali; Hamilton completa la prima fila; 3. Norris. Leclerc 7., Sainz fuori dalla top ten

GP STIRIA F.1 PROVE UFFICIALI

È del leader del Mondiale la pole position dell'ottavo appunatmento del Mondiale al Red Bull Ring di Spielberg.

di

STEFANO GATTI

Max Verstappen inarrestabile sulla pista amica di Spielberg. Per il pilota olandese pole position e prima fila "bollente" con Lewis Hamilton che lo affiancherà al via grazie alla penalizzazione di tre posizioni comminata a Valtteri Bottas, autore del secondo tempo a 194 millesimi da Verstappen. Dalla seconda fila prenderanno il via Lando Norris con la McLaren e Sergio Perez con l'altra Red Bull. Bottas e Gasly si divideranno al terza fila. Settimo tempo e quarta fila con Yuki Tsunoda e Charles Leclerc (+0.631). Male l'altro ferrarista Carlos Sainz che non supera il "taglio" del Q2 e chiude con il dodicesimo tempo.

Qualifiche in Stiria... senza storia: Verstappen timbra la sua sesta pole position personale alla vigilia di un nuovo, anzi ennesimo episodio della sfida per il titolo con Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo si limita però ad ereditare un posto in prima fila dal compagno di squadra Bottas (autore del secondo tempo) che al via dovrà parcheggiare la sua numero 77 sulla quinta casella dello schieramento di partenza per la ormai nota penalità rimediata venerdì sera a causa del testacoda in corsia box. Ne approfittano anche Lando Norris (che porta la sua McLaren in terza fila ed eclissa ancora una volta Daniel Ricciardo - tredicesimo) e Sergio Perez che chiude la "top four" a 327 millesimi dall'Olandese Volante.

Bottas apre quindi la terza fila, completata da Pierre Gasly con la migliore delle Alpha Tauri. Il team di Faenza porta a termine la propria miglior qualifica della stagione, complessivamente migliore di quella della ferrarista. La Scuderia piazza infatti Charles Leclerc all'interno di una settima fila inedita, completata da Yuki Tsunoda con l'altra AT02 powered by Honda. Niente da fare invece per uno spento Carlos Sainz che, dopo i testacoda del venerdì, non cambia passo al sabato e non riesce ad entrare nel decisivo Q3: dodicesimo tempo per il madrileno, battuto dal sempre più incisivo George Russell che porta la Williams-Mercedes alle porte del paradiso (buona tra l'altro anche la performance del suo compagno di squadra Nicholas Latifi, autore del sedicesimo tempo).

A chiudere la top ten Fernando Alonso con la migliore delle Alpine e Lance Stroll con la Aston Martin. I rispettivi compagni di squadra Esteban Ocon e Sebastian Vettel non vanno oltre la 17esima e la 14 prestazione. Inaspettatamente, il francese finisce fuori già al termine del Q1. Deludono le Alfa Romeo, in particolare con Antonio Giovinazzi, autore del quindicesimo tempo dopo tre turni di prove libere trascorsi ai margini della top ten. Alle spalle di Kimi Raikkonen (18esimo) ci sono invece solo le Haas-Ferrari di Mick Schumacher e Nikita Mazepin che vedono allontanarsi all'orizzonte anche le ormai ex dirette rivali Williams.