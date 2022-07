Qualifiche Ungheria, Russell: "Giornata e pole speciale". Verstappen: "Voglio vincere"

f1 ungheria

Prima pole in carriera per il pilota britannico che lascia a bocca aperta il compagno di box

Ungheria da ricordare per Russell



















































Qualifiche da ricordare per George Russell, che per la prima volta in carriera riesce a conquistare la pole position con la Mercedes nel GP d'Ungheria. Il pilota britannico, davanti a Sainz di soli 44 milesimi, è al settimo cielo: "È una sensazione incredibile, ieri è stata la peggiore giornata della stagione. Il tempo continuava a migliorare e ho visto che ero in pole, emozione incredibile".

"Non so se la Mercedes è tornata o meno, dobbiamo esaminare il tutto per cercare di capire dove abbiamo trovato questo tempo. Domani dobbiamo attaccare, ma oggi è una giornata speciale per me e per noi" ha spiegato Russell.

Problemi per Lewis Hamilton, che chiude la qualifica conquistando il settimo posto in griglia e fa i complimenti al suo compagno di box: "Ho avuto un problema col DRS, non funzionava e non sono soddisfatto di questa qualifica. Sarà davvero difficile partire qui dal 7° posto perché è una delle piste più difficile nelle quali superare. Quando c'è la volontà però c'è sempre un modo per rimontare. Russell? Molto contento per lui, risultato eccezionale e lavoro grandioso per il team che non conquistava da tanto la pole. Siamo sorpresi".

Notte fonda invece per Max Verstappen, che a causa di alcuni problemi alla sua Red Bull sarà costretto a partire dalla quinta fila al 10° posto in griglia di partenza: "Non ho capito cos'è successo al motore, andava bene fino a un certo punto e poi la batteria non ha lasciato la potenza necessaria. Menomale che è successo in qualifica, partire dal 10° posto non è un bene. La macchina andava bene, rimaniamo ottimisti in vista della gara. Superare sarà difficile, ma in tante domeniche quest'anno abbiamo visto che può succedere di tutto. Obiettivo? Vincere la gara".

Male anche l'altra Red Bull, con Sergio Perez, che partirà 11°: "Dovevamo essere in Q3, ma non avevamo velocità nei giri che contavano. È un momento difficile, non ho un gran feeling con la macchina e domani serve andare meglio e un passo migliore per rimontare".