Qualifiche GP Gran Bretagna, Verstappen: "Qualifica complicata". Hamilton: "Non posso essere contento"

F1 SILVERSTONE

L'olandese proverà sin da subito ad attaccare la Ferrari di Sainz, l'inglese invece vuole andare a caccia del nono successo in casa

Non è stata una sessione di qualifica semplice per Max Verstappen, che con la sua Red Bull si è dovuto inchinare alla Ferrari di Carlos Sainz che gli partirà davanti. L'olandese però è fiducioso: "Essere in prima fila è molto buono, abbiamo una buona macchina in gara sia sull'asciutto che sul bagnato. Vediamo come andrà domani. È stata una qualifica complicata per la pioggia, la macchina ha funzionato bene ma il Q3 è sempre una lotteria in queste condizioni". © ipp

Quarto posto, alle spalle di Leclerc, per Sergio Perez: "Non sono pienamente soddisfatto perché potevo arrivare più avanti, ma ci sono sempre dei margini per sbagliare quindi mi prendo questo quarto posto. Domani posso puntare a tutto, anche a vincere. Con una buona partenza tutto può mettersi nuovamente in gioco, ma in queste condizioni tutto è stato complicato"

Dal quinto posto invece partirà Lewis Hamilton: "Abbiamo migliorato un po' la macchina, abbiamo lo stesso dei problemi ma ci ha aiutato la pista. Nell'alta velocità proseguono i problemi e ci sono dei miglioramenti da fare. Non sono particolarmente felice per questa qualifica perché se fosse stato asciutta andava bene, ma col bagnato no. Abbiamo sbagliato la strategia. In asciutto sarà dura, lottare con Red Bull e Ferrari che sono più veloci di no sarà complicato".