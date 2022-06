Qualifiche GP Canada, Verstappen: "Non vedo l'ora di gareggiare". Alonso: "Attaccherò subito"

f1 canada

L'olandese è soddisfatto della pole conquistata, lo spagnolo lo avverte e sogna in grande

Il Gran Premio del Canada a Montreal sarà di certo ricco di emozioni. Al termine di una qualifica super è Max Verstappen a conquistare la pole position e l'obiettivo dell'olandese è quello di restare avanti per conquistare punti importanti in ottica mondiale: "Domani non sarà una gara lineare, ma oggi non abbiamo commesso errori e sono molto contento di questa pole. La pista ci fa quasi sentire sul kart, è molto divertente e non vedo l'ora di gareggiare". F1, sabato bagnato in Canada

















































1 di 26 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Al suo fianco, quasi inaspettatamente, si piazza l'Alpine di Fernando Alonso che lo avverte: "È incredibile, è stato un weekend molto buono. Oggi grazie al bagnato la macchina è stata eccezionale, mi sono trovato a mio agio e i tifosi mi hanno spinto ancora di più. Domani vedremo, attaccheremo già alla prima curva".

Leclerc a parte, grande delusione per Sergio Perez, rimasto fuori dal Q3 dopo essere andato a sbattere contro il muro. “Chiedo scusa al team, li ho delusi, non ho avuto fiducia sin dal Q1 e non riuscivo ad essere efficace sui freni. Avevo già avuto un bloccaggio in curva 10 e poi ho sbagliato in curva 3. Domani attaccherò e cercherò di recuperare per riscattare questo errore”, le parole del messicano.