Punti di vista: dal testacoda di Verstappen a quello della Ferrari. Hamilton e Russell: argento vivo!

PAGELLE DA BUDAPEST

Il campione in carica "infiochetta"... con un testacoda la sua spettacolare rimonta nella domenica surreale della Scuderia.

© Getty Images MAX VERSTAPPEN: VOTO 10 Ad imporre la doppia cifra è la rimonta-capolavoro, con coefficiente di difficoltà ulteriormente innalzato da un testacoda che - appunto - invece di abbassare la media la fa impennare. Colpo grosso a Budapest per il campione in carica (quasi bis) che va in vacanza con un vantaggio monstre da ottanta punti. Di puntare alla vittoria, Max lo aveva annunciato dopo le qualifiche. Perché poi uscirsene con la fola del pilota maturato? Rispetto a quando? Allo scorso anno chiuso... da campione del mondo? Ma di cosa stiamo parlando?

© Getty Images

MATTIA BINOTTO e LA FERRARI: VOTO 4

Equilibrismi da Uomo Ragno per come si arrampica sugli specchi nel tentare di inquadrare l'esito di un Gran Premio nel quale le Rosse puntavano senza mezzi termini alla doppietta. Nel pallone, invece, senza tante scuse. La macchina più veloce del lotto, un "teamwork" che manda a farsi benedire il talento di Leclerc ed il carattere volitivo di Sainz. Servirebbe ripartire subito, altro che pausa estiva. Charles e Carlos hanno ben poche responsabilità specifiche, anche se viene in mente la "regia" dall'abitacolo di certe vittorie (e soprattutto di certe domeniche nere rivoltate come un calzino) di gente come Hamilton o lo stesso Verstappen.

© Getty Images

SEBASTIAN VETTEL: VOTO 7

Potevano esimerci dall'assegnare un voto al quattro volte campione del mondo al termine del suo primo GP da quasi ex? No! Ultimo pilota nell'abitacolo delle Rosse quando le Rossa a Budapest vincevano, Seb strappa l'ultimo punto iridato a disposizione mettendosi dietro il compagno di squadra Stroll al volante di un Aston Martin della quale ha curato personalmente la riparazione dopo l'uscita di pista del sabato mattina, regalando un'immagine che a suo modo la dice lunga sullo spessore del pilota che la Formula Uno sta per abbandonare al suo (felice) destino.

LEWIS HAMILTON: VOTO 8,5

Se il suo compagno di squadra vanta uno score quasi ineccepibile (tredici GP nella top five ed un solo passaggio a vuoto), il sette volte iridato risponde con cinque apparizioni sul podio consecutive. La chimica di squadra per ora funziona e trascina la MERCEDES (VOTO 9 alla capacità di reazione) nella scia della Ferrari tra i Costruttori. Lewis non perde più un colpo, sopravvive ai momenti critici del GP e tira fuori le unghie nel finale.

© Getty Images

GEORGE RUSSELL: VOTO 8,5

Per la prima pole position in carriera, per la padronanza della situazione nelle battute iniziali del GP e per avere portato a casa un altro podio ed essersi messo dietro Sainz nella classfica generale. Il podio iridato è lontano solo quindici punti e lo occupa al momento Sergio Perez, non proprio in stato di grazie in questa fase del Mondiale. Missione possibile.

© Getty Images

ESTEBAN OCON e FERNANDO ALONSO: VOTO 5

Di più separati in casa (Alpine) del francese e dello spagnolo quest'anno proprio non se ne vedono. Non succederà più, visto che Fernando ha scelto Aston Martin per il 2023. Bisticciano fin dallo spegnersi del semaforo, dando via libera ad Hamilton. Ci pensa il team stesso a tarpare loro ulteriormente le ali. Chiudono ottavo e nono con ulteriore passo in avanti di Alonso nella sfida interna (41 punti contro i 58 di Ocon). Vetta più alta di questa i due "Alpinisti" non possono permettersi di scalare.

LANDO NORRIS: VOTO 6,5

Una qualifica brillante (non è la prima volta), la solita gara nella terra di nessuno: volere ma non potere per Lando, le cui qualità (fuori discussione) sono puntualmente mortificate dal semaforo in poi da una monoposto che gli permette solo di impostare Gran Premi da "taxista" a trecento all'ora. È comunque il primo del "resto del mondo": settimo a Budapest e appunto settimo nella clasifica generale, ma con poco meno della metà dei punti di chi lo precede: Lewis Hamilton (146 punti a 76).