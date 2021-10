Prove Libere 1 Austin: Bottas "regola" Hamilton, Verstappen ad un secondo, 4° e 5° Leclec e Sainz

GP USA F.1 PROVE LIBERE 1

Il pilota finlandese della Mercedes apre il weekend di Austin con il miglior tempo nella prima sessione di prove libere.

di

STEFANO GATTI

Mercedes prenditutto (e con largo margine) nelle Libere 1 del GP degli USA: il miglior tempo lo "stacca" Valtteri Bottas. Il vincitore dell'ultimo GP precede di 45 millesimi di secondo Lewis Hamilton e di quasi un secondo pieno (932 millesimi!) il leader della classifica Max Verstappen. Buon inizio di weekend per la Ferrari. Charles Leclerc è quarto davanti al compagno di squadra Carlos Sainz: o due piloti delle Rosse chiudono però il turno a cavallo del secondo e mezzo di ritardo da Bottas.

Si apre il cancello del "recinto" di Austin ed a scattare fuori nel rodeo del Circuit Of The Americas non sono i "Tori" austriaci e nemmeno i "cavallini" di Maranello ma - come d'altra parte era previsto - le due Frecce Nere Mercedes di Bottas ed Hamilton. Sulle ali del recente riscatto personale conseguito due settimane fa ad Istanbul, il finlandese completa il giro più veloce della mattinata texana, staccando di 45 millesimi di secondo il proprio capitano ma soprattutto - ed in modo clamoroso - la Red Bull del capofila iridato: 932 millesimi il ritardo di Verstappen dalla vetta. A rovinare un po' il gusto della "doppietta" iniziale Mercedes è la penalità di cinque posizioni che Bottas dovrà scontare sulla griglia di partenza del diciassettesimo atto del Mondiale, causa ennesima sostituzione del motore.

Inizia bene il weekend a stelle e strisce della Ferrari perché se è vero che il ritardo da vertice è consistente (un secondo e 460 millesimi per Leclerc - autore di un testacoda a metà turno - uno e 634 per Sainz), le Rosse distanziano le dirette rivali McLaren: ottavo tempo per Lando Norris, sedicesimo per Daniel Ricciardo.

Nella top ten chiudono il turno anche, sesto con Alpha Tauri a 1.737 da Bottas,(settimo a quasi due secondi da Bottas ma anche ad uno da Verstappen...) e. L'italiano deve rientrare ai box per cambiare il casco che tendeva a sollevarsi in velocità, il finlandese gode di un surplus motivazionale legato al... contesto: sul movimentato tracciato del Circuit Of The Americas infatti Kimi ha conquistato tre anni fa la sua ultima vittoria nel Mondiale: al volante della Ferrari.

Buon undicesimo posto percon la Williams davanti ad Esteban Ocon, mentre il compagno di squadra del francese -per un problema meccanico ad inizio turno, con tanto di sospensione delle prove con bandiera rossa.di Lance Stroll e Sebastian Vettel. La coda del gruppo è occupata (al solito) dalle due Haas-Ferrari. Nemmeno sul circuito di casa il team nordamericano riesce ad abbandonare l'ultima fila virtuale:per un'incomprensione in frenata,di Austin con l'ennesimo testacoda della sua "fallosissima" stagione d'esordio.