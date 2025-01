Primi giri 2025 per Antonelli con la Mercedes "storica" a Jerez

La scelta di mettere il "nostro" al volante di una monoposto classificata come "storica" (tre anni o più dall'ultima stagione completa) si spiega con la possibilità di non intaccare il monte-chilometri annuale di test assegnato a ciascun pilota. In pista nella due giorni di Jerez anche Oliver Bearman, nuovo pilota Haas ed ex rivale di Antonelli in Formula 2. Il pilota inglese di Chelmsford (di un solo anno meno... giovane di Kimi) gira invece con la VF-23 (spinta dalla power unit Ferrari) che il team americano ha affidato nel Mondiale del 2023 a Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Haas ha infatti deciso di "scaldare" Bearman con una monoposto più recente, utilizzando la modalità TPC (Test Previous Car) per monoposto non più datate di due stagioni iridate.