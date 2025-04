Piastri: "Weekend in fiducia". Norris: "Devo alzare il mio livello"

"Gran risultato oggi, un weekend incredibile. Non posso che ringraziare il mio team per la macchina che ci mettono a disposizione. Sono fiero di quello che ho fatto questo fine settimana. Il Gran Premio del Bahrain per noi è un po' la gara di casa ma non ci era mai stata troppo amica. Avrei preferito che la Safety Car non intervenisse ma ero comunque fiducioso di non aver problemi nella ripartenza. Con la media siamo andati bene. Stasera gran festa per il team ma non per me. Non posso lasciarmi andare troppo, la prossima domenica c'è già l'Arabia Saudita".