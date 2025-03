Piastri in pole a Shanghai, Hamilton e Leclerc al via dalla terza fila

Pierre Gasly chiude con la deludente Alpine un'ottava fila aperta da Carlos Sainz, quest'ultimo come a Melbourne in evidente difficoltà rispetto al suo compagno di squadra. Gasly da parte sua fa poco meglio del compagno di squadra Jack Doohan che stacca solo il diciottesimo tempo. A separare i due piloti del team bleu Oliver Bearman con la seconda Haas-Ferrari: interno della nona fila appunto per il pilota inglese davanti all'altro rookie australiano. Dalla decima e penultima fila prenderanno il via del Gran Premio della Cina Gabriel Bortoleto (Sauber) e Liam Lawson, sempre più "missing" al volante della seconda Red Bull e "protagonista" (si fa per dire) di una clamorosa involuzione rispetto alle buone prove fornite nella seconda metà del Mondiale con Alfa Tauri/Racing Bulls sia nel 2023 che lo scorso anno.