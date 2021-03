Nata pronta: la Ferrari SF21 in pista giovedì a Sakhir con Leclerc e Sainz Jr.

FORMULA 1

"Siparietto" dei due piloti di Maranello dai box di Sakhir, dove la nuova Rossa coprirà i suoi primi chjilometri alla vigilia dei test precampionato.

Una decina di giri a testa a Sakhir nella giornata di giovedì, prima di iniziare a "fare sul serio" nella tre giorni di test precampionato. Sono stati proprio Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., ad annunciare in un breve ma "trepidante" video sui canali sociale della Ferrari tempi e modi del "battesimo della pista" della SF21, svelata online ma già pronta nei box del circuito che tra due settimane e mezzo darà il via al Mondiale di Formula Uno. Si tratterà - per regolamento - di un semplice shakedown per controllare che sia tutto in ordine in vista del primo semaforo verde inm fondo alla corsia box, ma l'attesa è comunque tanta!

Charles Leclerc: "La adoro, i colori mi piacciono, rispetto all'anno scorso sono più scuri e mi piacciono molto le sfumature di rosso nella parte posteriore della macchina. Le sfumature di verde? Sì, è stato un cambiamento dell'ultimo minuto ma inizio ad abituarmici a vederlo sulla macchina. Sono prontissimo, non vedo l'ora. Seguiteci!"

Carlos Sainz, Jr: "Il verde non ce l'aspettavamo eh? È stato deciso una settimana fa. La macchina è qui dietro di noi e si sta preparando per i primi giri domani. Faremo più o meno una decina di giri a testa. Sarà solo un assaggio, poi da venerdì si fa sul serio ed iniziereo a lavorare sulla macchina per essere pronti al via del Mondiale".